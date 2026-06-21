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Spor

A Milli Takım'da ABD mesaisi başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

IHA21 Haziran 2026 Pazar 13:43 - Güncelleme:
A Milli Takım'da ABD mesaisi başladı
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grupta ABD ile oynayacağı son maçın çalışmalarına başladı.

Paraguay maçı sonrası San Jose'den Arizona'daki kamp merkezine dönen A Milli Takım, Nike Performance Center'da yaptığı rejenerasyon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana aday kadroda bulunan tüm oyuncular katıldı.

A Milli Takım, yarın yerel saatle 19.00'da Arizona Athletic Grounds'ta ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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