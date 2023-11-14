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Spor

A Milli Takım'da Almanya ve Galler mesaisi devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile karşılaşacağı özel maç ve 2024 Avrupa Elemeleri'nde Galler ile yapacağı maç için çalışmalarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Milliler, iki farklı gruba ayrılarak antrenmanlarını gerçekleştirdi.

IHA14 Kasım 2023 Salı 22:12 - Güncelleme:
A Milli Takım'da Almanya ve Galler mesaisi devam ediyor
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18 Kasım'da Berlin'de özel maçta Almanya ve 21 Kasım'da Cardiff'te 2024 Avrupa Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmaların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

İki farklı gruba ayrılan futbolcular, video/analiz toplantılarının ardından saha çalışmaları yaptı. 14 oyuncudan oluşan ilk grup saat 15.45'te antrenmana başlarken, 15 futbolcunun yer aldığı ikinci grup ise saat 17.00'de idman sahasına çıktı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik ağırlıklı, son bölümde ise bitiricilik üzerine çalışmalar yapıldı.

Ay-yıldızlılar, Almanya karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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