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Spor

A Milli Takım'da değişiklik! 2 isim kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada sakatlıkları devam eden İsmail Yüksek ve Mert Günok'un kadrodan çıkarıldığı bu gelişmelerin üzerine Berke Özer'in kadroya dahil edildiği duyuruldu. İşte detaylar...

AA8 Ekim 2024 Salı 11:43 - Güncelleme:
A Milli Takım'da değişiklik! 2 isim kadrodan çıkarıldı
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UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılırken, ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer aday kadroya davet edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımı'mızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi." ifadeleri yer aldı.

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