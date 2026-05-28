28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
  • A Milli Takım'da Dünya Kupası mesaisi, 2 günlük ara sonrası tekrar başladı
A Milli Takım'da Dünya Kupası mesaisi, 2 günlük ara sonrası tekrar başladı

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını Riva'daki kampta sürdüren A Milli Takım, 2 günlük iznin ardından yeniden çalışmalara başladı.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 23:18
2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta, 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, iki günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ilk olarak fitness salonunda ısınmanın ardından kuvvet çalışması yapan oyuncular daha sonra sahaya geldi. Burada da pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise taktik uygulamalar üzerine çalışıldı. Altay Bayındır, Arda Güler, Merih Demiral ve Zeki Çelik antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Hakan Çalhanoğlu, sahada bireysel antrenman programı dâhilinde çalışırken, dizindeki sakatlığı nedeniyle idmana katılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine de devam edildi.

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU, TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULARLA BAYRAMLAŞTI

Antrenmanı, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti. Başkan Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Ayaz, idman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bayramlaştı. Ay-yıldızlılar, yarın saat 18.15'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

