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Spor

A Milli Takım'da Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı

A Milli Takımı'mızda Efecan Karaca sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Öte yandan Ozan Kabak da Rusya maçında gördüğü kart nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 21:06 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 21:19
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında 14 Ekim'de Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak ve Efecan Karaca, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin kadrosunda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle değişikliğe gidildi.

Rusya ile dün deplasmanda oynanan maçta sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak kamptan ayrıldı. Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca da aday kadrodan çıkarıldı.

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