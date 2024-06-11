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Spor

A Milli Takım'da EURO 2024 hazırlıkları devam ediyor

Polonya ile hazırlık maçında karşılaşan A Milli Takım, Hutnik Varşova Stadı'nda EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü.

IHA11 Haziran 2024 Salı 17:34 - Güncelleme:
A Milli Takım'da EURO 2024 hazırlıkları devam ediyor
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A Milli Futbol Takımı, dün Polonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından bugün Hutnik Varşova Stadı'nda yaptığı antrenmanla EURO 2024 hazırlıklarına devam etti.

Polonya-Türkiye özel maçına ilk 11'de başlayan futbolcular otelde yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular ise sahada çalıştı. Isınma ile başlayan idman, pas ve taktik çalışmaların ardından 5'e 5 maç ile sona erdi. Ümit Milli Takım'dan Yasin Özcan ve Uğur Kaan Yıldız da antrenmanda yer aldı.

Milliler, yarın TSİ 12.30'da Barsinghausen'de bulunan August Wenzel Stadyumu'nda biletli seyircilere ve basına açık bir antrenman yapacak.

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