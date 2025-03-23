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Spor

A Milli Takım'da hedef Uluslar A Ligi! Macaristan'da tarih yazma zamanı

UEFA Uluslar Ligi A/B Play-Off Turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı bugün Puskas Arena'da rövanş maçına çıkacak. Skor avantajını elinde bulunduran milliler Uluslar A Ligi'ne yükselmeye çok yakın. İşte detaylar...

AKŞAM23 Mart 2025 Pazar 09:34 - Güncelleme:
A Milli Takım'da hedef Uluslar A Ligi! Macaristan'da tarih yazma zamanı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında bugün Macaristan'a konuk olacak. Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak.Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak. Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek. Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor. Kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek. İlk maçta sarı görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise yok.

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