A Milli Takımımız'ın finallere gitmeyi garantilediği EURO 2024 D Grubu'ndaki rakipleri, bugün elemelerde sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 1 maç fazlası ve 16 puanla, 10'ar puanı bulunan 2. Galler ve 3. Hırvatistan'ın önünde lider durumda bulunuyor.

D Grubu'nda saat 17.00'de Galler, Ermenistan'la, 20.00'de Hırvatlar, Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. Bu iki karşılaşma berabere sonuçlanırsa, grupların bitimine 1 maç kala Türkiye, lider olarak finallere gitme biletini kapacak.

BERABERLİK DE YETİYOR



Hangi torbada yer alacağımız, gruplardaki son maçların ardından netlik kazanacak. Türkiye'nin bu akşamki sonuçlara bakmaksızın, 21 Kasım'da Galler'le berabere kalması da, liderlik için yetecek. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası finallerinde grupların kura çekimi ise 2 Aralık'ta gerçekleşecek. Finaller, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

EURO 2024 D GRUBU

Takım O G B M A Y Av. P

TÜRKİYE 7 5 1 1 13 6 +7 16

Galler 6 3 1 2 8 8 0 10

Hırvatistan 6 3 1 2 10 4 +6 10

Ermenistan 6 2 1 3 8 9 -1 7

Letonya 7 1 0 6 5 17 -12 3

Bu akşam: 17.00 Ermenistan-Galler (S Sport),

20.00 Letonya-Hırvatistan (S Sport),

21 Kasım 22.45 Galler-Türkiye, Hırvatistan-Ermenistan