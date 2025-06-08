İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2025 Pazar / 12 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7234
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım'da Meksika maçı öncesi hazırlıklar başladı
Spor

A Milli Takım'da Meksika maçı öncesi hazırlıklar başladı

ABD karşılaşmasının ardından hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Haber Merkezi8 Haziran 2025 Pazar 22:39 - Güncelleme:
A Milli Takım'da Meksika maçı öncesi hazırlıklar başladı
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, ABD ile oynadığı karşılaşmanın ardından, 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, Pratt & Whitney Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, son bölümde yarı sahada taktik oyun oynadı. ABD - Türkiye maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular kamp otelindeki fitness salonunda yenileme idmanı yaptı.

Ay-yıldızlı ekibin bugünkü çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Takım kafilesi, bugün yerel saatle 17.00'de (TSİ 00.00) hava yoluyla Hartford'dan kamp yapacağı Raleigh kentine geçecek.

Meksika - Türkiye karşılaşması, 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill şehrindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 04.00'te başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.