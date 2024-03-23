A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz sakatlandı

Milli takımımızın Macaristan ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, Rıdvan Yılmaz'ın sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan Rıdvan Yılmaz açıklaması;

'Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.'