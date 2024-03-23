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Spor

A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz sakatlandı

A Milli Takım'ın Macaristan ile dün oynadığı karşılaşmada sol üst uyluk adalesinden sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz, kadrodan çıkarıldı.

23 Mart 2024 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz sakatlandı
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Milli takımımızın Macaristan ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, Rıdvan Yılmaz'ın sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan Rıdvan Yılmaz açıklaması;

'Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.'

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