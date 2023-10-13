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Spor

A Milli Takım'da yeni hedef Letonya

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan deplasmanından kritik bir üç puanla dönen milliler, Konya'da oynanacak Letonya karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Ay-yıldızlılar, Letonya karşısında hata yapmayıp şampiyonaya katılmayı büyük ölçüde garantilemenin planlarını yapıyor.

AA13 Ekim 2023 Cuma 20:13 - Güncelleme:
A Milli Takım'da yeni hedef Letonya
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 15 Ekim Pazar günü Letonya ile Konya'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Konya'da Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, Hırvatistan maçında ilk 11'de yer alan futbolcular salonda açma-germe ve yenilenme çalışması yaptı.

Isınma, düz koşu ve istasyon çalışmasının ardından oyuncular, antrenmanı pas yaparak sürdürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Milliler, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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