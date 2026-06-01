İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9053
  • EURO
    53,4558
  • ALTIN
    6615.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım'ı korkutan gelişme! Son durumu açıklandı
Spor

A Milli Takım'ı korkutan gelişme! Son durumu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında Eren Elmalı sakatlık yaşadı. Başına aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen milli futbolcunun yerine 27. dakikada Zeki Çelik dahil oldu.

IHA1 Haziran 2026 Pazartesi 21:20 - Güncelleme:
A Milli Takım'ı korkutan gelişme! Son durumu açıklandı
ABONE OL

Milli futbolcu Eren Elmalı, Kuzey Makedonya maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi ve yerine 27. dakikada Zeki Çelik dahil oldu. Eren tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile oynarken, milli futbolcu Eren Elmalı sakatlık yaşadı. Maçın 7. dakikasında ceza sahası içinde hava topu mücadelesi sırasında rakibiyle kafa kafaya çarpışan ve yerde kalan Eren'e sağlık ekibi müdahale etti. Daha sonra 20 dakika oyunda kalan 25 yaşındaki futbolcu, baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıktı ve 27. dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı.

Eren Elmalı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

EREN ELMALI'NIN SON DURUMU

TFF yaptığı açıklamada, "A Milli futbolcumuz Eren Elmalı'nın hastanedeki kontrolleri tamamlanmış olup, sağlığında herhangi bir problem bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.