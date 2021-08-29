A Milli Takım'ın programı belli oldu

AA 29 Ağustos 2021 Pazar 13:58 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 13:59

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takıma davet edilen oyuncular, bugün saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını yarın Riva'da yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Karadağ maçı öncesinde 31 Ağustos Salı günü saat 14.00'de tesislerde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 19.30'da gerçekleştirecek.

Milliler, Cebelitarık karşılaşması için 2 Eylül Perşembe günü saat 15.00'de İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İspanya'nın Malaga kentine yolculuk edecek. Kafile daha sonra buradan karayolu ile konaklama yapacağı Cadiz'deki So/Sotogrande Oteli'ne geçecek.

Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 3 Eylül Cuma günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Victoria Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Cebelitarık maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.00'de statta gerçekleştirilecek.

Ay-yıldızlılar, Hollanda maçı için ise 5 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te Malaga'dan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Hollanda'nın Amsterdam kentine gidecek. Kafile aynı akşam bir antrenman yapacak.

Hollanda müsabakası öncesi Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 6 Eylül Pazartesi günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Bu karşılaşmanın son çalışması ise TSİ 21.00'de yine statta olacak.

A Milli Takım kafilesi 8 Eylül Çarşamba günü Amsterdam'dan TSİ 15.00'te hareket edecek uçakla İstanbul'a dönecek.