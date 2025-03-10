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Spor

A Milli Takım'ın ABD ile oynayacağı maçın tarihi belli oldu

A Millî Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde 7 Haziran Cumartesi günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Maç, TSİ ile 22.40'ta başlayacak.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 18:03 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın ABD ile oynayacağı maçın tarihi belli oldu
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ABD'de 2 hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanacak ay-yıldızlı takım, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD, 10 Haziran Salı günü ise Meksika ile karşı karşıya gelecek.

Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak ABD müsabakası TSİ 22.40'ta başlayacak.

Ay-yıldızlılar, daha önce ABD ile biri resmi, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Milli Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.

FIFA sıralamasında 16. basamakta bulunan ABD, 1990 senesinden bugüne kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.

A Milli Takım, ABD kampındaki ikinci özel maçını ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile yapacak.

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