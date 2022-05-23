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Spor

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! Stefan Kuntz'dan yeni isimler...

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:38 - Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroda yer alan oyunculardan Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur, ilk defa A Milli Takım'a davet edildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİLER: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Mert Müldür, Zeki Çelik, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA / FORVET: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Umut Bozok

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

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