İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2022 Salı / 24 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3111
  • EURO
    18,348
  • ALTIN
    981.743
  • BIST100
    3217.14
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım'ın antrenmanında tek eksik
Spor

A Milli Takım'ın antrenmanında tek eksik

Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda, dizinde sakatlığı bulunan Merih Demiral antrenmana katılmadı.

AA20 Eylül 2022 Salı 12:24 - Güncelleme:
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Dizinde sakatlığı bulunan Merih Demiral antrenmana katılmadı.

Ay-yıldızlı ekibin idmanında dün geç saatlerde kampa katılan Ozan Kabak, Enes Ünal, Zeki Çelik ve Orkun Kökçü yer aldı. Dün salonda çalışan Tolga Ciğerci ve Eren Elmalı da antrenmanda takımla çalıştı.

Antrenman Stefan Kuntz'un oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başladı. Kuntz, yaptığı konuşmada oyuncularından, son iki maçı da gol yemeden kazanmalarını istedi.

İdman, ısınma ve pas çalışmasının ardından top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lüksemburg maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmanı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.