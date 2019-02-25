İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3052
  • 6,0275
  • 227.027
  • 104.330
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

A Milli Takım'ın Arnavutluk maçı biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'mızın 22 Mart'ta oynayacağı Arnavutluk maçı biletleri satışa sunuldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının misafir tribün öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Loro Boriçi Stadyumu'nda 22 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmanın öncelikli bilet satışı, taraftarkulubu.tff.org sitesinde üç gün devam edecek. Her futbolsever en fazla 4 bilet satın alabilecek. Bilet teslimat noktası önümüzdeki günlerde tff.org ve taraftarkulubu.tff.org'dan açıklanacak. Arnavutluk-Türkiye maçının misafir tribünü bilet fiyatları 50 TL olarak belirlendi."

(AA)

CHP programında Türk bayrağı ve Atatürk resmi önünde terör örgütü propagandası

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail'e kötü haber: Başarısız oldu

İsrail'e kötü haber: Başarısız oldu

Kim'in taklitçisi sınır dışı edildi

Kim'in taklitçisi sınır dışı edildi

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

İYİ Parti'ye kötü haber, Kocamaz aday olamıyor

İYİ Parti'ye kötü haber, Kocamaz aday olamıyor

Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkinin yeri belli oldu

Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkinin yeri belli oldu

MEB ile SSB arasında tarihi protokol: Bir ilk olacak

MEB ile SSB arasında tarihi protokol: Bir ilk olacak

Güney Kore'den 'Venezuela' kararı: Resmen tanıdı

Güney Kore'den 'Venezuela' kararı: Resmen tanıdı

İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
 

POPÜLER HABERLER

CHP, Sabahattin Ali´yi neden öldürdü?

CHP, Sabahattin Ali´yi neden öldürdü?

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA