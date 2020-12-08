A Milli Takım'ın Dünya Kupası eleme fikstürü belli oldu

08 Aralık 2020 Salı 21:45 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 21:45

A Milli Takımımız 2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubunda mücadele edecek. Türkiye Hollanda, Letonya, Karadağ, Norveç ve Cebelitarık ile eşleşen Millilerin G Grubu'nda oynayacağı maçların fikstürü belli oldu. Ay-Yıldızlılar ilk maçı 24 Mart 2021'de Hollanda ile son maçını ise 16 Kasım 2021'de Karadağ ile deplasmanda oynayacak.



TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FİKSTÜRÜ



1. Maç 24 Mart 2021: Türkiye - Hollanda

2. Maç 27 Mart 2021: Norveç - Türkiye

3. Maç 30 Mart 2021: Türkiye - Letonya

4. Maç 1 Eylül 2021: Türkiye - Karadağ

5. Maç 4 Eylül 2021: Cebelitarık - Türkiye

6. Maç 7 Eylül 2021: Hollanda - Türkiye

7. Maç 8 Ekim 2021: Türkiye - Norveç

8. Maç 11 Ekim 2021: Letonya - Türkiye

9. Maç 13 Kasım 2021: Türkiye - Cebelitarık

10. Maç 16 Kasım 2021: Karadağ - Türkiye