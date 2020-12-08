İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Aralık 2020 Salı / 23 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8165
  • EURO
    9,4622
  • ALTIN
    470.266
  • BIST100
    1339.89
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım'ın Dünya Kupası eleme fikstürü belli oldu
Spor

A Milli Takım'ın Dünya Kupası eleme fikstürü belli oldu

A Milli Takımımızın, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı maçların fikstürü belli oldu. Milliler ilk maçı 24 Mart 2021'de Hollanda ile Türkiye'de yapacak.

08 Aralık 2020 Salı 21:45 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 21:45
ABONE OL

A Milli Takımımız 2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubunda mücadele edecek. Türkiye Hollanda, Letonya, Karadağ, Norveç ve Cebelitarık ile eşleşen Millilerin G Grubu'nda oynayacağı maçların fikstürü belli oldu. Ay-Yıldızlılar ilk maçı 24 Mart 2021'de Hollanda ile son maçını ise 16 Kasım 2021'de Karadağ ile deplasmanda oynayacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

1. Maç 24 Mart 2021: Türkiye - Hollanda

2. Maç 27 Mart 2021: Norveç - Türkiye

3. Maç 30 Mart 2021: Türkiye - Letonya

4. Maç 1 Eylül 2021: Türkiye - Karadağ

5. Maç 4 Eylül 2021: Cebelitarık - Türkiye

6. Maç 7 Eylül 2021: Hollanda - Türkiye

7. Maç 8 Ekim 2021: Türkiye - Norveç

8. Maç 11 Ekim 2021: Letonya - Türkiye

9. Maç 13 Kasım 2021: Türkiye - Cebelitarık

10. Maç 16 Kasım 2021: Karadağ - Türkiye

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.