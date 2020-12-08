A Milli Takım'ın Dünya Kupası eleme fikstürü belli oldu

A Milli Takımımız 2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubunda mücadele edecek. Türkiye Hollanda, Letonya, Karadağ, Norveç ve Cebelitarık ile eşleşen Millilerin G Grubu'nda oynayacağı maçların fikstürü belli oldu. Ay-Yıldızlılar ilk maçı 24 Mart 2021'de Hollanda ile son maçını ise 16 Kasım 2021'de Karadağ ile deplasmanda oynayacak.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FİKSTÜRÜ
1. Maç 24 Mart 2021: Türkiye - Hollanda
2. Maç 27 Mart 2021: Norveç - Türkiye
3. Maç 30 Mart 2021: Türkiye - Letonya
4. Maç 1 Eylül 2021: Türkiye - Karadağ
5. Maç 4 Eylül 2021: Cebelitarık - Türkiye
6. Maç 7 Eylül 2021: Hollanda - Türkiye
7. Maç 8 Ekim 2021: Türkiye - Norveç
8. Maç 11 Ekim 2021: Letonya - Türkiye
9. Maç 13 Kasım 2021: Türkiye - Cebelitarık
10. Maç 16 Kasım 2021: Karadağ - Türkiye