  • A Milli Takım'ın Dünya Kupası marşı yayınlandı! TFF duyurdu
A Milli Takım'ın Dünya Kupası marşı yayınlandı! TFF duyurdu

A Milli Takım'ın Dünya Kupası marşı yayınlandı! TFF duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteğiyle A Milli Futbol Takımı için özel hazırlanan 2026 FIFA Dünya Kupası taraftar marşı "Türkler Geliyor" yayına girdi.

TFF'nin açıklamasında, A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marşın tüm dijital platformlarda yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi bir başarıyla 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılma onurunu yeniden yaşatan A Milli Takımımız için hazırlanan bu özel marş, milletçe paylaşılan gururu ve heyecanı daha da büyütmeyi amaçlamaktadır. Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan "Türkler Geliyor" güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirirken ay-yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir. Bu anlamlı taraftar marşı, Türkiye'nin dört bir yanında hissedilen ortak heyecanı tek yürek haline getirmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Milli Takımımıza 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunda üstün başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyoruz."

