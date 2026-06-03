A Milli Takım'ın efsane isimlerinden Dünya Kupası mesajı

2002 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar çıkarak önemli bir başarıya imza atan dönemin A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncuları İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Ümit Davala, Trendyol'un düzenlediği 'Ay Yıldızlı Efsaneler' buluşmasında 2002 Dünya Kupası'nın unutulmaz hikayelerini ve A Milli Futbol Takımı'nın 2026 yolculuğuna dair beklentilerini paylaştı.

İLHAN MANSIZ: "MİLLİ FORMA ALTINDA YAŞANAN HER ANIN TADINI ÇIKARSINLAR"

2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye tarihi bir gurur yaşatan İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Ümit Davala, yeni nesil oyunculara milli formayla yaşadıkları her anın değerini bilmeleri çağrısında bulundu. İlhan Mansız, genç oyuncuların çok değerli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Milli forma altında yaşanan her anın tadını çıkarsınlar. Başarı ve gurur ömür boyu sürüyor" dedi.

İlhan Mansız, 2002 başarısının değerini yıllar geçtikçe daha iyi anladıklarını belirterek, "Büyük turnuvalarda sadece yetenek değil, takım olmak kazandırıyor" mesajını verdi.

Buluşmada 2002 Dünya Kupası'nın hafızalara kazınan anları da yeniden gündeme geldi. İlhan Mansız, Roberto Carlos'a attığı unutulmaz gökkuşağı çalımının ilk kez o maçta ortaya çıkmadığını, o dönemde sosyal medya olmadığı için daha önce attığı benzer çalımların bugünkü kadar görünür olmadığını anlattı.

Mansız, Kenan Yıldız'dan büyük bir başarı beklediğini söylerken, Arda Güler'i oyunu okuyabilen, arkadaşlarının ne yapacağını öngörebilen bir 'maestro' olarak tanımladı.

RÜŞTÜ REÇBER: "TARİH YAZMA VE UNUTULMAZLAR ARASINDA GİRME ŞANSLARI VAR"

Rüştü Reçber ise A Milli Takım'ın genç, dinamik ve enerjik yapısına dikkat çekerek, "Anı biriktirsinler, keyif alsınlar. Tarih yazma ve unutulmazlar arasında girme şansları var" ifadelerini kullandı.

Reçber ise göz altındaki boyanın estetik bir tercih değil, stat ışıklarının gözünü almasını önlemek için Güney Koreli doktorların tavsiyesiyle kullanılan sağlık amaçlı bir uygulama olduğunu aktardı.

ÜMİT DAVALA: "FİZİKSEL GÜCÜ KORUMAK VE MENTAL OLARAK HAZIR OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Ümit Davala da bugünkü jenerasyonun üst düzey bireysel yeteneklere sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin büyük başarılara dönüşmesi için devamlılığın önemini vurguladı. Davala, "Koşullar çok hızlı değişebiliyor. Fiziksel gücü korumak ve mental olarak hazır olmak çok önemli" dedi.

Ümit Davala, turnuvayla özdeşleşen Mohawk saç modelinin bir imaj çalışmasından çok, ilk 11'e girebilmek için yaptığı bir hamle olduğunu söyledi.

Mansız, Reçber ve Davala, 2002'deki başarının temelinde takım olma duygusu, inanç ve mücadele azminin yer aldığını belirterek, aynı ruhun yeni jenerasyon için de güçlü bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

TRENDYOL'DAN AY-YILDIZLILARA DESTEK

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, 2002 Dünya Kupası'nın Türk futbol tarihinde yalnızca sportif bir başarı değil, milyonları aynı heyecanda buluşturan bir gurur hikayesi olduğunu belirtti. Şahin, "2002'nin efsane isimleriyle bir araya geldiğimiz 'Ay Yıldızlı Efsaneler' buluşmamızda, geçmişin ilhamını bugünün heyecanı ve geleceğe duyduğumuz inançla bir araya getirdik. Trendyol olarak, resmi sponsoru olduğumuz A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğuna eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 24 yıllık aranın ardından, milli takımımızın Dünya Kupası'nda bir kez daha tarih yazacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.