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Spor

A Milli Takım'ın, FIBA EuroBasket 2025'teki maç takvimi belli oldu

A Milli Basketbol Takımı'nın, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) maç takvimi belli oldu.

IHA30 Nisan 2025 Çarşamba 14:56 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın, FIBA EuroBasket 2025'teki maç takvimi belli oldu
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FIBA EuroBasket 2025'te mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın maç takvimi açıklandı. Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek EuroBasket'in final aşaması ise Riga'da yapılacak. A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile birlikte yer alan milliler, turnuvadaki ilk maçını 27 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Letonya ile oynayacak.

Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek ve bu turdaki müsabakalarını 6-7 Eylül'de oynanacak.

Türkiye'nin maç programı şu şekilde:

27 Ağustos Çarşamba

18.00 Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma

14.45 Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi

21.15 Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi

14.45 Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba

21.15 Türkiye-Sırbistan

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