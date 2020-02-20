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Spor

A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIFA'nın internet sitesinden 2020'nin ilk dünya sıralaması açıklandı.A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

20 Şubat 2020 Perşembe15:44 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 15:44

Türkiye'nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10'unda değişiklik yaşanmadı. Belçika ilk, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.

En büyük çıkışı, 3 basamak yükselerek 103'üncülüğe yerleşen Filistin kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 9 Nisan'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Belçika 1765 -

2 Fransa 1733 -

3 Brezilya 1712 -

4 İngiltere 1661 -

5 Uruguay 1645 -

6 Hırvatistan 1642 -

7 Portekiz 1639 -

8 İspanya 1636 -

9 Arjantin 1623 -

10 Kolombiya 1622 -

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