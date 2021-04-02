A Milli Takım'ın galibiyet primi belli oldu

02 Nisan 2021 Cuma 00:08 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 00:08

Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF), Milli Takım'ın galibiyet primini belirledi. 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Takım'a, Türkiye Futbol Federasyonu maç başı 100'er bin Euro (960 bin TL) prim verdi. 100 bin Euro'nun prim sistemine göre dağılımı sağlandı.

Ajansspor'un haberine göre, prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Euro(%100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Euro(%75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Euro(%50) kazandı.

Toplam tutar: 3 milyon 750 bin Euro / 35 milyon 962 bin 500 TL