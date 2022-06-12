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Spor

A Milli Takım'ın gol makinesi Serdar Dursun

A Milli Futbol Takımı'nın forvet oyuncusu Serdar Dursun, ay-yıldızlı formayla çıktığı 7 maçta 7 gole imza attı.

IHA12 Haziran 2022 Pazar 09:18 - Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg ile deplasmanda karşılaştı. Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle milliler sahadan 3 puanla ayrılırken, grupta 3 maçın ardından 9 puana ulaştı. Lüksemburg maçının 46. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil olan olan Serdar Dursun, 76. dakikada fileleri sarsmayı başardı.

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda, Ekim ayında oynanan Letonya maçında ilk kez A Milli formayı giyen Serdar, ilk golünü de bu mücadelede kaydetti. Aynı grupta oynanan Cebelitarık maçında da 1 gole imza atan 30 yaşındaki golcü oyuncu, İtalya ile oynanan özel karşılaşmada da 1 gol attı. Uluslar C Ligi'nde Faroe Adaları'na 1 gol atan Serdar, Litvanya maçında da kaydettiği 2 golle takımına katkı sağladı. A Milli takımda 234 dakika görev alan Serdar, ay-yıldızlı formayla 7. golüne ulaştı.

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