A Milli Takım'ın ilk 11'inde 5 değişiklik

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler'i Kayseri'de konuk eden A Milli Futbol Takımı, son oynadığı İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 4-2 yendikleri İzlanda maçı kadrosundan 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Müldür ile Yunus Akgün'e 11'de yer veren İtalyan teknik adam, sarı kart cezalısı Kenan Yıldız'ın yerine Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü.

Sağ kanatta Zeki Çelik'in yerine Eren Elmalı'ya görev veren Montella, Karadağ ve İzlanda maçlarında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır'ın yerine ise Mert Günok'u 11'e aldı.

Vincenzo Montella takımını sahaya, Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Emirhan Topçu, İsmail Yüksek, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Doğucan Haspolat ve Kaan Ayhan yedekler arasında yer aldı.