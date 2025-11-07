İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu! Sürpriz isim davet edildi

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacağı maçın kadrosu açıklandı. Sürpriz isim ilk kez çağrıldı. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Kasım 2025 Cuma 13:03 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu! Sürpriz isim davet edildi
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, ilk kez aday kadroda yer aldı.

A Milli Takım'da bir önceki maçlar sırasında kamptan ayrılması krize dönüşen Berke Özer, milli takımda yer almadı.

Kaan Ayhan, Emirhan Topçu ve Yusuf Sarı da yeniden aday kadroda yer aldı.

Eintracht Frankfurt forması giyen ve sakatlığı bulunan Can Uzun, aday kadroya davet edilmedi.

İşte A Milli Takım kadrosu:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı.

