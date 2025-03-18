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Spor

A Milli Takım'ın konuğu Macaristan! Hedef Uluslar Ligi'nde A Ligi

A Milli Takım, Uluslar Ligi'ndeki Macaristan karşılaşmaları öncesi kadroya yeni katılan Berke, Yusuf, Taha, Demir, Deniz gibi yeni ve genç isimler Montella'nın beğenisini kazandı. Milli Takım bu iki maçta rakibi Macaristan'ı mağlup ederek B Ligi'nden A Ligi'ne yükselecek. İşte detaylar...

AKŞAM18 Mart 2025 Salı 09:08 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın konuğu Macaristan! Hedef Uluslar Ligi'nde A Ligi
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UEFA Uluslar ligi Play-Off mücadelesinde 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile oynanacak ilk mücadele öncesi A Milli Futbol Takımımız, dün Riva'da topbaşı yaptı. Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Taha Şahin, Demir Ege, Emre Mor, Deniz Gül gibi 'yeni' ve genç isimler, takımla çabuk kaynaşıp Vincenzo Montella'dan tam not aldı. Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'ta Rams Park'ta oynanacak Türkiye-Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Rövanş maçı ise 23 Mart 2025 Pazar günü oynayacak. Rövanş öncesinde ise İrfan Can, Kerem, Mert Müldür ve Orkun Kökçü sınırda bulunuyor. Ceza ve sınır tehlikesi nedeniyle Montella, yenilere güvenebilir. Ay-Yıldızlılar bu iki maçta Macaristan'ı yenerse, B Ligi'nden A Ligi'ne yükselecek. Galibiyet 2026 Dünya Kupası'nda puan avantajı anlamına da geliyor.

MONTELLA'DAN KART UYARISI

İlk karşılaşmada cezaları nedeniyle Arda Güler ve Merih Demiral'dan faydalanamayacak olan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takıma kart uyarısı yaptı. Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci gibi önemli isimler sınırda. İtalyan hoca, bu maçta hata yapılmamasını istedi.

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