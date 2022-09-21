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Spor

A Milli Takım'ın Lüksemburg mesaisi devam ediyor

UEFA Uluslar C Ligi'nde mücadele eden A Milli futbol takımımız rakibi Lüksemburg ile oynayacağı maçın hazırlıklarına son hız devam ediyor.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 18:31 - Güncelleme:
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Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Dün yapılan antrenmana dizindeki sakatlık nedeniyle katılamayan Merih Demiral da bugün yapılan idmanda takımla çalıştı.

Antrenman öncesinde Stefan Kuntz'un oyuncularıyla bir konuşma yaptı. İdman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lüksemburg maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takım kalecileri idmanın başında özel gözlüklerle çalıştı. Bu çalışmanın kalecilerin, algı ve beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik olduğu kaydedildi.

Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.

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