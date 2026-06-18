Dünya Kupası'na Avustralya yenilgisi ile başlayarak hayal kırıklığı yaşatan A Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçında cumartesi sabahı Paraguay ile karşılaşacak. İlk müsabakasında ADB'ye kaybeden Güney Amerika ekibi, Türkiye'ye karşı Avustralya taktiği ile sahaya çıkacak. Ülke basınındaki haberlere göre; Teknik Direktör Gustavo Alfaro, ilk planını gol yememe üzerine yaptı. 63 yaşındaki çalıştırıcı, taktik çalışmalarda savunmaya ağırlık verdi. Paraguaylı oyuncuların fiziksel kondisyonunu optimize etmeyi amaçlayan, spor salonunda kas aktivasyon egzersizleri yapıldı. Savunma presi üzerinde duran Alvaro, top kazanıldığında ise uzun paslarla hücuma çıkmayı planlıyor.

ORTA SAHADA DEĞİŞİKLİK YOK

A Milli Takımımız'da ise Teknik Direktör Vincenzo Montella, ilk 11'de değişiklikler yaparak zorlu müsabakaya çıkacak. İtalyan hoca, Avustralya maçına sol kanatta başlattığı, devre arasında ise oyundan aldığı Barış Alper Yılmaz'ı bu kez forvette görevlendirecek. Kerem Aktürkoğlu kulübeye çekilecek. Sakatlığını tamamen atlatan Kenan Yıldız ise sol kanattaki yerini alarak 11'e yazılacak. Güçlü fiziğiyle ön plana çıkan Yılmaz'ın, rakip savunmayı yıpratması bekleniyor. Yıldız ise dar alandaki çalım becerisiyle en önemli gol silahımız olacak. Vincenzo, orta sahadaki üçlüyü bozmayacak; Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek merkezde görev alacak.

ÇELİK YERİNE MÜLDÜR FORMA

Arda Güler ise Avustralya mücadelesinde olduğu gibi sağ kanatta forma giyecek. Güler'in, hat kıran pasları gol yollarında kritik öneme sahip. Montella, Güler'in içe kat eden oyun profili ve rakip bek oyuncusunun ileri çıkmaması nedeniyle sağ bekte bu kez Mert Müldür'ü değerlendirecek. Avustralya karşısında Zeki Çelik'e şans veren Montella'nın başka bir değişiklik yapması beklenmiyor. Öte yandan deneyimli çalıştırıcının maç içerisindeki hamlelerinde daha erken davranabilir. Karşılaşmanın zora girmesi durumunda Deniz Gül ve Can Uzun'un oyuna dahil edilmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.