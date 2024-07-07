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Spor

A Milli Takım'ın performansı gelecek için umut vaat etti

2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden A Milli Futbol Takımı, genç kadrosuyla Avrupa'nın son 8 takımı arasına kadar yükseldi ve gelecek turnuvalar için umut verdi.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 11:38 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın performansı gelecek için umut vaat etti
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Yaş ortalaması 25,8 olan Türkiye, turnuvanın en genç ikinci takımı olarak ortaya koyduğu futbol ve taraftar desteğiyle yalnızca Türk taraftarların değil, dünyanın farklı ülkelerindeki futbolseverlerin de beğenisini topladı.

Son iki Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020 ve EURO 2016) gruplardan çıkamayan Türkiye, uzun yıllar sonra Türk halkına şampiyonada başarı duygusunu tattırdı. EURO 2016'da 3 puanla grup aşamasını geçemeyen ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'de ise puan alamadan, yalnızca 1 gol atarak şampiyonaya veda etmişti.

EURO 2008'DEN DAHA FAZLA GALİBİYET

Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek final oynayan ay-yıldızlı ekip, organizasyon tarihinde ilk kez 3 galibiyete ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, yarı final oynadığı EURO 2008'den daha fazla galibiyet sayısını yakaladı.

Montella yönetimindeki Türkiye, EURO 2024'te oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 2'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Milli takım, çeyrek final oynadığı EURO 2000'de tek, yarı final oynadığı EURO 2008'de ise 2 galibiyet elde etmişti.

EURO 2000'de gruptan çıkıp o dönemde son 16 turu olmadığı için doğrudan çeyrek finale yükselen milli takım, o şampiyonada yalnızca Belçika'yı mağlup etmiş, İsveç'le berabere kalmıştı. Açılış maçında İtalya'ya kaybeden Türkiye, çeyrek finalde de Portekiz'e 2-0 mağlup olarak elenmişti.

Milli takım, yarı final oynadığı EURO 2008'de de İsviçre ve Çekya'yı mağlup etmiş, grup aşamasından sonra çıktığı Hırvatistan karşılaşmasında ise rakibine penaltılarla üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ise Almanya'ya mağlup olmuştu.

Türkiye, attığı gol sayısında da EURO 2008'i yakaladı. Beş maçta 8 gol atan ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'deki gol sayısına ulaştı. EURO 2008'de 8 gol atıp kalesinde 9 gol gören Türkiye, EURO 2024'te ise 8 gol atıp 8 gol yedi.

GÖZLER ARDA GÜLER'İN ÜZERİNDEYDİ

A Milli Takım'da turnuvada gözlerin üzerinde olduğu isim ise Arda Güler'di.

Yerli ve yabancı tüm basın mensuplarının, basın toplantılarında ilk soruları Arda Güler hakkında oldu. Arda, oynadığı maçlarda ortaya koyduğu futbol ve aldığı sorumlulukla, ay-yıldızlı ekibin en önemli parçalarından biri olacağını gösterdi.

Gürcistan karşısında attığı gol ise turnuvanın en güzel golleri arasına girdi.

TÜRKİYE, TURNUVANIN EN GOLCÜ 4. TAKIMI

A Milli Futbol Takımı, çeyrek final maçları sonunda attığı 8 golle turnuvanın en golcü 4. takımı oldu.

Almanya ve İspanya'nın 11 golle ilk iki sırayı paylaştığı sıralamada, Hollanda 9, Türkiye ve İsviçre ise 8'er gol attı.

- 8 gol 7 farklı oyuncudan

Ay-yıldızlı ekibin 5 maçta kaydettiği 8 gole, 7 farklı oyuncu imza attı.

Milli takımın, EURO 2024'te oynadığı maçlarda Merih Demiral (2), Mert Müldür, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Samet Akaydın fileleri havalandırdı.

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