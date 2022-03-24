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  • A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu! Stefan Kuntz'dan 4 isme kesik!
Spor

A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu! Stefan Kuntz'dan 4 isme kesik!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off yarı finalinde deplasmanda Portekiz'le karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Stefan Kuntz maç kadrosunu belirledi. Alman hoca, Rıdvan Yılmaz, Doğukan Sinik, Yunus Akgün ve Umut Bozok'a kadroda yer vermedi.

24 Mart 2022 Perşembe 14:35 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 14:35
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A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosunda aday kadroda yer alan 4 isim yer almadı.

Stefan Kuntz tarafından aday kadroya dahil edilen Rıdvan Yılmaz, Doğukan Sinik, Yunus Akgün ve Umut Bozok'a yer verilmedi.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin,

Orta Saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür

Forvet: Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Enes Ünal, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu

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