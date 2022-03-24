A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosunda aday kadroda yer alan 4 isim yer almadı.
Stefan Kuntz tarafından aday kadroya dahil edilen Rıdvan Yılmaz, Doğukan Sinik, Yunus Akgün ve Umut Bozok'a yer verilmedi.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin,
Orta Saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür
Forvet: Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Enes Ünal, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu