İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2020 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6845
  • EURO
    9,0913
  • ALTIN
    466.334
  • BIST100
    1291.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım'ın Portekiz ve Finlandiya maçları ertelendi
Spor

A Milli Takım'ın Portekiz ve Finlandiya maçları ertelendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Portekiz ve Finlandiya ile oynayacağı maçlar koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

AA14 Kasım 2020 Cumartesi 10:27 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:27
ABONE OL

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 4-6 Aralık'ta Portekiz ve Finlandiya'ya karşı oynayacağı 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Grup Elemeleri müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, Avrupa Hentbol Federasyonundan iletilen yazıyla küresel olarak artan Kovid-19 vakaları sebebiyle Dünya Şampiyonası Avrupa Grup Eleme müsabakalarının 19-21 Mart'a ertelendiği belirtildi.

Buna göre 3. grupta 4-6 Aralık tarihleri arasında Aksaray'da oynanması planlanan Türkiye-Finlandiya, Finlandiya-Portekiz ve Portekiz-Türkiye maçları 19-21 Mart 2021 tarihinde oynanacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.