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Spor

A Milli Takım'ın rakibi Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'teki rakiplerinden Çekya'nın aday kadrosu belli oldu.

28 Mayıs 2024 Salı 19:27 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın rakibi Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
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A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'teki rakiplerinden Çekya'nın aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran'da karşılaşacağı rakibi Çekya'nın aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Ivan Hasek tarafından belirlenen aday kadroda 26 futbolcu yer alıyor. Açıklanan kadro şöyle: Kaleci: Vitezslav Jaros (Sturm Graz), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Jindrich Stanek (Slavia Prag) Defans: Vladimir Coufal (West Ham United), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Viktoria Plzen), David Jurasek (1899 Hoffenheim), Ladislav Krejci (Sparta Prag), Martin Vitik (Sparta Prag), Tomas Vlcek (Slavia Prag), David Zima (Slavia Prag)

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