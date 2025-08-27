İSTANBUL 28°C / 21°C
  A Milli Takım'ın rakibi Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu
Spor

A Milli Takım'ın rakibi Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın rakibi olan Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 18:26
A Milli Takım'ın rakibi Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroda, France Football dergisinin 1956'dan beri organize ettiği Ballon d'Or adaylarından Paris Saint-Germain forması giyen Khvicha Kvaratskhelia da yer aldı.

Gürcistan'ın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk) Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburger), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)

Orta Saha/Forvet: Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting Lizbon), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili, Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olimpik Lyon)

