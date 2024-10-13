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Spor

A Milli Takım'ın rakibi İzlanda! Hedef deplasmanda ilk galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlılar daha önce hiç evinde mağlup edemediği İzlanda'yı yenerek gruptaki liderliğini sürdürmek istiyor. İşte detaylar...

Akşam13 Ekim 2024 Pazar 09:25 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın rakibi İzlanda! Hedef deplasmanda ilk galibiyet
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Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final gören ve Uluslar B Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden A Milli Futbol Takımımız, Samsun'da Galler'i İrfan Can'ın gölüyle mağlup ederek B Ligi 4. Grup'taki liderliğini sürdürdü.

Takımımızın şimdiki hedefi, tarihimizde hiç evinde yenemediğimiz İzlanda'yı hüsrana uğratmak. Karadağ karşılaşmasından önce uzun bir yolculuk yapacaklarını ve yoğun tempo nedeniyle oyuncuları korumak istediğini söyleyen Montella'nın bu kez daha farklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Eylül ayında oynadığımız maçta İzlanda'yı üstün bir futbolla İzmir'de 3-1 mağlup etmiştik. Kerem Aktürkoğlu da hat-trick ile maça damga vurmuştu. Yarın 21.45'te başlayacak mücadelede bu kez Kenan Yıldız sol kanatta şans bulabilir.

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