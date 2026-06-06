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  • A Milli Takım'ın rakibi Paraguay'da sakatlık krizi: Gözyaşları içinde sahayı terk etti
Spor

A Milli Takım'ın rakibi Paraguay'da sakatlık krizi: Gözyaşları içinde sahayı terk etti

Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın rakibi olan Paraguay'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Nikaragua ile oynanan hazırlık maçında Julio Enciso, sakatlanarak gözyaşları içinde sedyeyle sahayı terk etti.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 14:36 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın rakibi Paraguay'da sakatlık krizi: Gözyaşları içinde sahayı terk etti
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Paraguay Milli Takımı'nın Nikaragua'yı 4-0 yendiği hazırlık maçında, orta saha oyuncusu Julio Enciso, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Paraguay'da, turnuvanın başlamasına günler kala sakatlık üzüntüsü yaşandı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında topu kontrol etmeye çalışırken yerde kalan Enciso, gözyaşları içinde sedyeyle sahayı terk etti.

22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve gruptaki son maçta Avustralya karşısında forma giyebileceği basına yansıdı.

Geçen sezon Racing Strasbourg takımında forma giyen Enciso, 42 maçta 12 gol attı.

  • Julio Enciso
  • Paragıay
  • Sakatlık

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