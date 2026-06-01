A Milli Takım'ın rakibi Paraguay'ın kadrosunu açıkladı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı ile aynı grupta yer alan Paraguay, 26 kişilik turnuva kadrosunu açıkladı.

IHA1 Haziran 2026 Pazartesi 18:54
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden olan Paraguay'ın 26 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek Paraguay'ın kadrosu duyuruldu. Teknik Direktör Gustavo Alfaro'nun belirlediği 26 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Orlando Gill, Roberto Junior Fernandez, Gaston Olveira

Defans: Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez, Junior Alonso, Jose Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Fabian Balbuena

Orta saha: Diego Gomez, Mauricio Mahalhaes, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Andres Cubas, Matias Galarza, Alejandro Romero Gamarra

Forvet: Gustavo Caballero, Ramon Sosa, Alex Arce, Isidro Pitta, Gabriel Avalos, Miguel Almiron, Julio Enciso, Antonio Sanabria

Paraguay, ilk maçını 13 Haziran'da ev sahibi ABD ile oynarken, 20 Haziran'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçında ise 26 Haziran'da Avustralya karşılaşacak.

