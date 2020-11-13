İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2020 Cuma / 27 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6484
  • EURO
    9,0593
  • ALTIN
    463.741
  • BIST100
    1291.29
Spor

A Milli Takım'ın rakibi Rusya

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta pazar günü İstanbul'da Rusya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA13 Kasım 2020 Cuma 22:38 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 22:38
ABONE OL

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması, son bölümde ise Rusya maçının taktik uygulaması yapıldı.

ORKUN VE MERT ADAY KADRODAN ÇIKARTILDI

Ayak bileğinde darbeye bağlı kontüzyon oluşan Orkun Kökçü ile ayak bileğinde darbeye bağlı burkulma meydana gelen Mert Çetin, bu akşam yapılan antrenman öncesinde sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Ay-yıldızlılar'ın bu akşamki idmanını A Milli Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da takip etti.

A Milliler, Rusya ile oynayacakları karşılaşma öncesindeki son çalışmalarını yarın saat 18.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.