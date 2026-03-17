Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elch'ya karşı yaklaşık 70 metreden attığı gol ile dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Milli yıldızın bu golü A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşılaşacağı Romanya'yı oldukça korkuttu.

Rumen basınından Prosport, Arda Güler'in golünü Gheorghe Hagi'nin Real Madrid forması giyerken Osasuna'ya attığı gole benzeterek, "Dünyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler, Türkiye – Romanya maçı öncesinde Real Madrid formasıyla orta sahadan, adeta Gică Hagi tarzı bir gole imza attı." ifadelerini manşete taşıdı.

Golazo'da yer alan haberde ise, "Romanya titriyor! 2026 Dünya Kupası play-off'unda rakip olacak yıldız futbolcu, 70 metreden müthiş bir gole imza attı!" denildi.