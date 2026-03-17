İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2121
  • EURO
    50,9457
  • ALTIN
    7138.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

A Milli Takım'ın rakibini endişelendiren gol! Romanya'da gündem Arda Güler

Real Madrid'in sahasında konuk ettiği Elch'i 4-1 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Arda Güler'in orta sahanın gerisinden attığı gol dünya basınında gündem oldu. Arda Güler'in muhteşem golü A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşılaşacağı Romanya'yı korkuttu. Muhteşem gol Romanya'da geniş yankı buldu. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ17 Mart 2026 Salı 10:47
ABONE OL

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elch'ya karşı yaklaşık 70 metreden attığı gol ile dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Milli yıldızın bu golü A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşılaşacağı Romanya'yı oldukça korkuttu.

Rumen basınından Prosport, Arda Güler'in golünü Gheorghe Hagi'nin Real Madrid forması giyerken Osasuna'ya attığı gole benzeterek, "Dünyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler, Türkiye – Romanya maçı öncesinde Real Madrid formasıyla orta sahadan, adeta Gică Hagi tarzı bir gole imza attı." ifadelerini manşete taşıdı.

Golazo'da yer alan haberde ise, "Romanya titriyor! 2026 Dünya Kupası play-off'unda rakip olacak yıldız futbolcu, 70 metreden müthiş bir gole imza attı!" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.