A Milli Takım'ın son provasında rakip Polonya

Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Balazs Berke yönetecek. Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.

Mart ayında oynadığı iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, son hazırlık maçında ise deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Polonya ile oynayacak.



EURO 2024'te Türkiye F, Polonya D Grubu'nda

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.



ADAY KADRO



Teknik direktör Vincenzo Montella'nın şampiyona öncesi açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadro, 7 Haziran'da 26 kişiye düştü ve Türkiye'nin EURO 2024'te mücadele edeceği nihai aday kadro UEFA'ya gönderildi.

Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı. Aday kadroya giremeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)