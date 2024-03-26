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  • A Milli Takım'ın son rakibi belli oldu! İlk maç onlarla oynanacak
Spor

A Milli Takım'ın son rakibi belli oldu! İlk maç onlarla oynanacak

A Milli Takımımızın EURO 2024'teki 3. rakibi, Yunanistan'ı penaltılarla mağlup eden Gürcistan oldu.

26 Mart 2024 Salı 22:51 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın son rakibi belli oldu! İlk maç onlarla oynanacak
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EURO 2024 Elemeleri Play-Off C Yolu Final maçında Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

Gürcistan'daki Boris Paichadze Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. 0-0 biten karşılaşma uzatmalara gitti.

Gürcistan ile Yunanistan arasındaki maçın uzatma dakikalarında da gol çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Gürcistan, penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük sağladı ve EURO 2024 bileti aldı.

Gürcistan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'teki son rakibi oldu.

Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.

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