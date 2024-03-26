EURO 2024 Elemeleri Play-Off C Yolu Final maçında Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

Gürcistan'daki Boris Paichadze Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. 0-0 biten karşılaşma uzatmalara gitti.

Gürcistan ile Yunanistan arasındaki maçın uzatma dakikalarında da gol çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Gürcistan, penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük sağladı ve EURO 2024 bileti aldı.

Gürcistan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'teki son rakibi oldu.

Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.