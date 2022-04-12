A Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

A Milli Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu. Deneyimli koç, hem Anadolu Efes'i hem de Milli Takımı çalıştıracak.

Türkiye Basketbol Federasyonu ise isim vermese de A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörünün 14 Nisan Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Takımı'mızın yeni başantrenörünün açıklanacağı imza töreni, 14 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.

A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı.