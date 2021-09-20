20 Eylül 2021 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 15:14

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz için Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenleniyor. İmza törenine Kuntz'un yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yöneticisi Hamit Altıntop da katılıyor.

Hamit Altıntop'un açıklamaları şöyle:

"Teknik direktör Şenol Güneş ve Selim Soydan'a teşekkür ederim. Bana bu sorumluğu verdiği için TFF'ye çok teşekkür ederim. Stefan Kuntz ile beraber genç, modern ve taktiksel olarak en üst seviyede oynamayı hedefliyoruz."

"Almanya Ümit Milli Takımı'nda 5 yıl görev aldıktan sonra A takımı hak etmişti Kuntz. Almanya'da bu şansı bulamadı ama ikinci vatanında ona bu şansı veriyoruz. Umarım en kısa zamanda güzel futbolla ve çok iyi sonuçlarla tekrar buluşmak üzere."

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları ise şöyle:

"Bugün Türk futbolu için yeni bir döneme başlıyoruz. Öncelikle Şenol Güneş hocamıza bugüne kadarki katkıları için teşekkür etmek istiyorum. Kendisine bir kez daha bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarı diliyorum. Kan değişiklikleri futbolun doğasında her zaman var. Son zamanlardaki gelişmeler üzerine Şenol Güneş ile yollarımızı ayırdık ve yönetim kurulumuzda yaptığımız görüşmeler sonrasında Stefan Kuntz ile anlaştık. Kendisi kazanacağı başarılarla Almanya için bir kayıp, Türkiye için bir kazanç olacaktır."

"Tüm ülkemizi Norveç maçında bu takımın etrafında birleşmeye çağırıyorum. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Eğer ki başaramazsak hemen ayağa kalkıp yolumuza devam edeceğiz ve EURO 2024'e hazırlanacağız. Her ne skor alırsak alalım hocamızı ve futbolcularımızı yıpratmayalım. Sayın Kuntz'u yabancı yerli tartışmalarıyla yıpratmayalım"

"Kuntz'un en büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacaktır. Bizler ile hocamız arasında köprü görevini üstlenecektir."