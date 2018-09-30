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A Milliler, Çin'e kaybetti

A Kadın Milli Takımı, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Çin'e 3-0 mağlup oldu.

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Japonya’da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Kadın Milli Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki ikinci maçında Çin'e 3-0 mağlup oldu.
 
Milliler, Çin karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya’nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center’da oynanan mücadelede rakibine 3-0‘lık skorla mağlup oldu.
  
Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center
Hakemler: Anderson Caçador (Brezilya), Patricia Rolf (A.B.D.)
Türkiye: Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Çağla, Ebrar, Beyza, Şeyma)
Çin: Zhu Ting, Ni Yan, Changning, Xinyue, Xia, Mengjie (L) (Mingyuan, Chunlei Zeng, Li Lin (L), Di Yao, Xiaotong)
Setler: 18-25, 23-25, 23-25
Süre: 1 saat 23 dakika (25, 28, 30)

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