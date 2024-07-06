A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

TÜRKİYE 2. YARI FİNAL ŞANSINI KAÇIRDI

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.



Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza atmıştı.

MİLLİ FUTBOLCULAR BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve bazı oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.

Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu, tek bir turnuvada 1'den çok asist yaptı.

A Milli Takım'ın Hollanda ile karşılaştığı maçın 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de üç zorunlu değişikliğe gitti.

Kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral bu mücadelede forma giyemedi. Vincenzo Montella, bu 3 oyuncunun yerine cezaları sona eren Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ile Salih Özcan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

TÜRK TARAFTARLARDAN MERİH DEMİRAL'A DESTEK



Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a Hollanda karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar destek verdi.

Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Merih Demiral, Türk taraftarların desteğine selamlayarak karşılık verdi.

Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı.

BERLİN OLİMPİYAT STADI'NDA BÜYÜK COŞKU



Hollanda ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.

Kapasitesi 71 bin olan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Hollanda tehlikeli geldi. Rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Depay'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

11. dakikada rakip yarı alana hızla geçen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Salih Özcan topla buluştu. Salih'in ceza sahası dışından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Hakan Çalhanoğlu, kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kale sahası önündeki Abdülkerim Bardakcı, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.

35. dakikada Türkiye golü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Hollanda savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Savunmadan dönen topu kontrol eden Arda Güler, ceza sahasının sağ tarafından arka direğe doğru ortasını gönderdi. Müsait durumdaki Samet Akaydın, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada A Milli Takım'ın ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Arda Güler topun başına geçti. Arda'nın yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak dışarı çıktı.

65. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gelen ortayı savunma uzaklaştırdı. Dönen topu yay üzerinde önünde bulan Kenan Yıldız'ın bekletmeden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Verbruggen'den döndü.

70. dakikada gelişen Hollanda atağında Depay'ın sol ceza sahası sol tarafında arka direğe ortasında Weghorst'un kafa vuruşunu kaleci Mert Günok kornere çeldi.

70. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Depay, ceza sahası içindeki Schouten ile paslaştı. Depay'ın, Schouten'den aldığı pasla ceza alanına gönderdiği ortaya penaltı noktası yakınlarındaki De Vrij'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

76. dakikada Hollanda atağında sağ kanatta topla buluşan Dumfries'in yerden ceza sahasına ortasında arka direkte savunmada Mert Müldür'ün ters dokunuşu ağlara gitti. 2-1

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake (Van de Ven dk. 73), Schouten, Simons, Reijnders (Veerman dk. 73), Bergwijn (Weghorst dk. 46), Gakpo, Depay

Yedekler: Bijlow, Flekken, Geertruida, De Ligt, Wijnaldum, Frimpong, Blind, Malen, Brobbey, Zirkzee, Gravenberch

Teknik Direktör: Ronald Koeman

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür (Zeki Çelik dk. 82), Samet Akaydin (Cenk Tosun dk. 82), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan (Semih Kılıçsoy dk. 89), Salih Özcan (Okay Yokuşlu dk. 77), Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu dk. 77), Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Samet Akaydin (dk. 35) (Türkiye), De Vrij (dk. 70), Gakpo (dk. 76) (Hollanda)

Kırmızı kart: Bertuğ Yıldırım (dk. 90+6) (Türkiye)

Sarı kartlar: Simons, Ake, Van Dijk (Hollanda), Cenk Tosun (Türkiye)