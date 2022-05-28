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Spor

A Milliler Faroe Adaları maçına hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

IHA28 Mayıs 2022 Cumartesi 16:46 - Güncelleme:
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Dün akşam TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren ay-yıldızlılar, günün ilk çalışmasını saat 11.00'de basına kapalı olarak yaptı. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda, algı geliştirmeye dayalı ısınma hareketlerinin ardından, hızlı pas ve 'rondo' adı verilen dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. İzinli olmaları nedeniyle kampa henüz katılmayan Cengiz Ünder ve Orkun Kökçü bugünkü idmanda yer almadı.

A Milli Takım, günün ikinci antrenmanını saat 17.30'da Riva'da basına açık olarak yapacak.

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