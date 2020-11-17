İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2020 Salı / 1 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,755
  • EURO
    9,2062
  • ALTIN
    471.124
  • BIST100
    1275.91
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milliler, Macaristan maçı için yola çıktı
Spor

A Milliler, Macaristan maçı için yola çıktı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maç için Budapeşte'ye gitti.

AA17 Kasım 2020 Salı 12:45 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 12:45
ABONE OL

A Milli Takım kafilesi, takım otobüsüyle İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Otobüsten inen kafiledekiler, güvenlik aramasının ardından terminale giriş yaptı.

A Milli Futbol Takımı, THY'ye ait özel uçakla Macaristan'a hareket etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Macaristan'a giden A Milli Futbol Takımı kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Kale: Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır

Savunma: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ömer Bayram

Orta saha: Berkay Özcan, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.