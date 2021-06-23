A Milliler, Tokyo 2020 bileti peşinde

AA 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:57 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:57

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek elemelerde B Grubu'nda Uruguay ve Çekya ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Orhun Ene, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ile oyuncular Cedi Osman ve Doğuş Özdemiroğlu, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Hazırlık sürecini iki farklı kadroyla geçirdiklerini aktaran başantrenör Ene, "Birinci periyotta özellikle kasım ayında oynayacağımız pencereler içinde bulunma şansı olan oyuncularımızla yaptığımız kamp süreci vardı. Onlarla yaklaşık 2 hafta çalıştık. Bu oyuncuların kamptan ayrılmasıyla Kanada'da oynayacağımız Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak arkadaşların yer aldığı 2. periyot çalışmaları başladı. Ligde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko final serisinin tamamlanmasıyla yavaş yavaş oradaki oyuncularımız ile NBA'de sezonları sona eren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in de katılımıyla bu süreçte nihai kadromuzu oluşturduk." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle hazırlık döneminin zorlu geçtiğini aktaran Orhun Ene, şunları kaydetti:

"Halen pandeminin devam etmesi, çok fazla turnuva ve ikili temas maçları oynamamızı engelliyor. Burada önemli olan öncelikle en iyi kadroyu sahaya getirmek. FIBA ve Avrupa Ligi arasındaki sürtüşmeden kaynaklanan organizasyon bozukluğu ne yazık ki milli takımları da turnuvaya daha az sürede hazırlanmaya itiyor. Diğer ülkelerin de yaptığı gibi bunu bir şekilde oyuncularla birlikte basketbolun teknik tarafında paylaşımlar yaparak, mental tarafı hazırlayarak geçeceğiz. Burada bizim için en önemli noktalardan biri turnuvada mental olarak sağlam durumda olmamız. Geçmişten bu yana hedef maçları kaybettiğimizde kırılgan oluyoruz ve bu turnuvanın diğer maçlarına da olumsuz anlamda etki ediyor. Biz takım olarak potansiyelimizin olduğunu düşünüyoruz. Bu potansiyeli sahaya yansıtmak, iyi ve kötü günde de mental anlamda güçlü kalmak en önemli hedeflerimizden biri. Genç ve tecrübeli arkadaşlarımızın yanı sıra yeni bir yapılanma var. Bu yapılanma, her turnuvada başarılı olmak için oynayacak. Buna paralel olarak da bir arada geçireceğimiz zaman bizi daha iyi bir takım yapacak. Bu turnuvada her ülke kadar bizim de şansımız var ama bizim bu turnuvayla başlayıp ilk defa büyük, derin kadroyu görme şansımız olacak. Bir basketbol alışkanlığı ve ekolü yaratmamız lazım. Bu da süreç gerektirecek. İnşallah bu turnuvayla başlayan ve önümüzdeki sene de devam eden süreç bizi Avrupa Şampiyonası öncesinde en iyi noktaya getirir. Onun için bu turnuvadan başlayarak hem maçlarda hem de bir araya geldiğimiz zamanlarda en iyisini yapma adına elimizden geleni yapacağız."

MELİH MAHMUTOĞLU: "OLİMPİYAT OYUNLARI'NA KALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

A Milli Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Olimpiyat Oyunları'na vize alabilecek güçte olduklarını söyledi.

Türk halkının kendilerinden başarı beklediğini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Güzel ve enerjik bir takım olduk. Genç ve yeni oyuncularımız var. Bunlar bizi heyecanlandırıyor. Güzel bir ortam var. Rusya ile iki hazırlık maçı yaptık. Hem eksik hem de iyi olduğumuz yönleri gördük. İdmanlarla ve toplantılarla Uruguay maçına kadar hazırlanmaya devam edeceğiz. Önemli olan herkesin sağlıklı ve formda bir şekilde Uruguay maçına çıkması olacak. Burada her şey yolunda gidiyor. Ufak sakatlıkları olanlar var, onlar düzeliyor. Her zaman bu tarz turnuvalara galibiyetle başlamak takım için moral olur. Umarım biz de Uruguay maçını kazanır, adım adım maçlara bakar ve güzel bir şekilde turnuvayı geçiririz. Halkımız bizden her zaman başarılar bekliyor. Sahaya çıkıp savaşmamızı istiyor. Bu takım da bunu yapacak güçte. Buna inanıyoruz. Olimpiyat Oyunları'na kalacağımıza inanıyoruz. Kolay olmayacaktır. Ama başından sonuna kadar savaşacağız. Türk halkını mutlu edecek bir şekilde Kanada'dan geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

CEDİ OSMAN: "OLİMPİYAT OYUNLARI'NA GİTMEYE HAK KAZANABİLİRİZ"

Türkiye'yi NBA'de temsil eden milli basketbolcu Cedi Osman ise Olimpiyat Oyunları'na vize alma şanslarını yüksek gördüğünü dile getirdi.

Rusya ile İstanbul'da oynadıkları hazırlık maçlarında kendilerini görme şansı bulduklarını vurgulayan Cedi, şöyle konuştu:

"Önümüzde bizim için güzel bir fırsat var. Çok büyük şeyler başarabiliriz. Çok önemli bir turnuva olacak. Uzun bir aradan sonra Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanabiliriz. İyi ve genç bir takımımız var. Uruguay haricinde diğer takımları tanıyoruz. O nedenle biraz avantajlıyız. Grubumuz zorlu ve ilk maçımız Uruguay ile olacak. Hiç tanımadığımız bir rakip. Çekya ise son senelerde karşılaştığımız bir ekip. Bu nedenle eminim ki özellikle Çekya maçı olmak üzere bizi zorlu müsabakalar bekliyor. Ondan sonra gruptan çıktığımızda Kanada, Çin ya da Yunanistan'dan biriyle karşılaşacağız. Bunlar da zorlu maçlar olacak. Ancak genç ve yetenekli bir takımız. O nedenle şansımızı yüksek görüyorum. Milli duygu her zaman çok farklı. Burası koşa koşa geldiğim bir yer... Özellikle de Olimpiyat Elemeleri olacağından ister istemez daha heyecanlanıyorum. Her zaman buraya koşa koşa geldim ve burası gurur duyduğum bir yer. Vücudum el verdiği sürece burada olmaya çalışacağım."

DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU: "ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Doğuş Özdemiroğlu ise elemelerde favori olmadıklarını ancak Tokyo vizesi alabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini anlatan Doğuş, "Diğer kamplara göre daha fazla antrenman yapma şansımız oldu. Bu süreci verimli kullandığımızı düşünüyorum. Genç bir takımız. Olimpiyat Elemeleri'nde favori olamasak da enerjimizle birbirimize kenetlenerek Olimpiyat Oyunları'na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İstediğimiz şekilde işler giderse Olimpiyat Oyunları'nda olacağımızı düşünüyorum. Bunun için elimizden gelenin daha fazlasını yapmamız gerektiğinin farkındayız. Bunu yapmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan milliler, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek.