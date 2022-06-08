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Spor

A Milliler, Uluslar Ligi'nde bir ilki başardı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılarak bu organizasyonda ilk kez 2 galibiyete ulaştı.

IHA8 Haziran 2022 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup Litvanya ile deplasmanda karşılaştı. Ay-yıldızlılar sahadan 3 puanla ayrılırken, geçtiğimiz cumartesi günü Faroe Adaları'na karşı aldığı galibiyet ile birlikte üst üste 2. maçını da kazandı.

İlk kez 2018 yılında düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç ile karşılaşan milliler, grubu 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle kapatmıştı. 2020-2021 sezonunda Uluslar B Ligi'nde Macaristan, Rusya ve Sırbistan ile aynı grupta yer alan A Milli Takım, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak grubu 6 puanla son sırada tamamladı. Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşen ay-yıldızlılar, 2022-2023 sezonunda Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile eşleşti.

Sahasında ilk maçı Faroe Adaları'na karşı 4-0 kazanan A Milli Futbol Takımı, ikinci karşılaşmada da Litvanya deplasmanına çıktı. 3 puanı 6 golle alan milliler, ilk 2 maçı kazanarak grupta 6 puana ulaştı. Ay-yıldızlılar ayrıca Uluslar Ligi'nde ilk kez iki galibiyete ulaştı.

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacak.

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