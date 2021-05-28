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Spor

A Millîlerde EURO 2020 hazırlıkları devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü.

DHA28 Mayıs 2021 Cuma 20:53 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 20:53
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EURO 2020 öncesinde Antalya kampında hazırlıklarına devam eden ay-yıldızlılar, Regnum Carya Golf Spa Resort'un sahasında antrenman yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan ve basına açık gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman öncesinde Şenol Güneş futbolcularıyla sahada kısa bir toplantı yaptı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda ay-yıldızlılar, pas çalışmasının ardından taktik çalıştı. Antrenmanda, Azerbaycan maçında oynayan futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı. İdmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını Gine ile 31 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynayacak.

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